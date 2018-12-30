Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi
27 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.
Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
- Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:01 Kaynak: DHA
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Gençlerin Kendisi İçin Söylediği Şarkıyı Paylaştı
Bağış Parasıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörü'ne Makam Aracı Alındı
YSK'nın Sandıktaki Seçmen Sayısını Artırmasıyla Seçim Bütçesinden 15 Milyon Liranın Üzerinde Tasarruf Edilecek