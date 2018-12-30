Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

27 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.

Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Gençlerin Kendisi İçin Söylediği Şarkıyı Paylaştı

Bağış Parasıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörü'ne Makam Aracı Alındı YSK'nın Sandıktaki Seçmen Sayısını Artırmasıyla Seçim Bütçesinden 15 Milyon Liranın Üzerinde Tasarruf Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 10:28:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]