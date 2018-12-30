Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.



Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.



- Mardin

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