Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.

Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:55 Kaynak: DHA

Suriye, Mardin, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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