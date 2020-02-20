Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı - Son Dakika

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Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
(İHA)
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