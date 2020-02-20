Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı - Son Dakika

Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.

Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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