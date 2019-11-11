Kamışlı'da art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı
7 saat önce
Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.
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