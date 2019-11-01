Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.
Terör örgütü YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusuna mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.
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