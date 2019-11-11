Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

8 saat önce

Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi.

Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. - KAMIŞLI

Mardin, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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