Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - KAMIŞLI
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