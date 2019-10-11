Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - KAMIŞLI