Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.


Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - KAMIŞLI

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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