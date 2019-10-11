Son Dakika Haberleri: - Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel - Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

57 dakika önce

- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralıKAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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