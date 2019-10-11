- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
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- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralıKAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
- Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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