Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK
'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.
Haseke'nin Kamışlı ilçesinde YPG/PKK'nın silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. - KAMIŞLI
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