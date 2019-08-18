Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.

Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin yaralandığı belirtildi.

Haseke'nin Kamışlı ilçesinde YPG/PKK'nın silahlı eğitim merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 1 teröristin öldüğü, 2 teröristin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. - KAMIŞLI
PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bombalı araçla saldırı: 1 terörist öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]