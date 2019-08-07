Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü
56 dakika önce
Suriye'deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
'deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü.
Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan postane binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Elde edilen ilk bilgilere göre olayda 3 çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - HASEKE
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