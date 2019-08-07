Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü

56 dakika önce

Suriye'deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü.

Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü, System.String[]
Suriye'deki Kamışlı ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 çocuk öldü.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan postane binası önünde bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Elde edilen ilk bilgilere göre olayda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - HASEKE
Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?
Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı 78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]