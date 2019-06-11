Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı
7 saat önce
- Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı Araziden yükselen dumanlar MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:17 Kaynak: AA
- Kamışlı'da çıkan yangın ekinlere sıçradı
Araziden yükselen dumanlar MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.
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