Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da devriye atan rejim askerleri görüntülendi
Son Dakika Güncel Kamışlı'da devriye atan rejim askerleri görüntülendi

Kamışlı'da devriye atan rejim askerleri görüntülendi

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde devriye atan rejim askerleri görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde devriye atan rejim askerleri görüntülendi.

İki kamyonetle şehrin batısından doğusuna doğru devriye atan rejim askerleri, Nusaybin sınırına yakın çevre yolunu kullandı. Biri sivil biri askeri iki kamyonetin kasalarında bulunan askerlerin ellerinde büyük boy rejim bayrakları taşıdıkları görüldü. Kamışlı'nın doğusundan gelerek batısına doğru hareket eden rejim askerlerini taşıyan kamyonetler bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan Nusaybin sınır kapısı karşısında bulunan rejime bağlı kontrol noktalarında daha önce rejim askerlerinin olduğu ve Esad'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülmüştü.

(İHA)

Kamışlı'da devriye atan rejim askerleri görüntülendi

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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