Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi
Son Dakika Güncel Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi

Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi

7 saat önce

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bölgede devriye atan Rus konvoyu görüntülendi.

Kamışlı'da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi, System.String[]

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde PYD/ YPG terör örgütü kontrolündeki bölgede devriye atan Rus konvoyu görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı kentinin bir bölümü rejim, diğer bölümü ise PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunuyor. Bugün öğle saatlerinde terör örgütü PYD/YPG üyelerinin öncülük ettiği ağır silahlı pikap ve Rusya bayraklarını taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Kamışlı çevre yolundan şehrin doğu tarafından giden devriye ekipleri daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan teröristlere ait konvoyların da zaman zaman Kamışlı çevre yolundan geçtikleri görüldü.

(İHA)

Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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