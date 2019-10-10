Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da dumanlar yükseliyor
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da dumanlar yükseliyor

Kamışlı'da dumanlar yükseliyor

48 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırının karşında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Kamışlı'da dumanlar yükseliyor, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırının karşında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükselmeye devam ediyor.


Dün başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mardin Suriye sınır hattında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükseliyor. Kamışlı kentinden atılan bazı havan mermileri Nusaybin ilçesinde ve Şenyurt mahallesinde bazı boş ev ve arazilere denk geldi. Nusaybin merkez ve ilçelerinde hayat normal akışında devam ederken, Kamışlı kentinde teröristlere ait kamyonlar ile beton blokların taşındığı gözlendi.


Yerel kaynaklar PKK ve YPG mensubu teröristlerin dün geceden itibaren kentte kaçış içinde olduklarını ifade etti. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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