Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı
Son Dakika Dünya Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı

Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Kamışlı'da, eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı. Kanlı eylemleri henüz üstlenen olmadı.

Kamışlı'da eş zamanlı 3 bombalı saldırı: 6 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Kamışlı'da, eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı.


İki bomba yüklü araç ve bir motosiklet, kalabalık bir pazar yeri ile okul ve kiliselerin bulunduğu alanda infilak etti. Patlamanın kuvvetiyle çevre binalar hasar gördü, alev alan araçlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:31 
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