Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da gece süren rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
Son Dakika Güncel Kamışlı'da gece süren rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Kamışlı'da gece süren rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

6 saat önce

Kamışlı'da gece süren Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi (2)UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİSuriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti.

Kamışlı'da gece süren Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi (2)

UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'da gece süren rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
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