Kamışlı'da gece süren rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
6 saat önce
Kamışlı'da gece süren Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi (2)UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİSuriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
Kamışlı'da gece süren Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi (2)
UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİ
Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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