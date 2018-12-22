Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Hareketlilik Sürüyor

Kamışlı'da Hareketlilik Sürüyor

29 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde hareketlilik sürüyor.

Kamışlı'da Hareketlilik Sürüyor, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde hareketlilik sürüyor.

Bir bölümü PKK/YPG terör örgütünün yönetiminde bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde çukurlar kazılması için zaman zaman tırlarla iş makinesi taşındığı görüldü. Gün boyu PKK/YPG'lilerin Kamışlı çevre yolundaki hareketliliği sürerken, bir tır üzerinde konteynır tipi kulübe taşındığı gözlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kamışlı ilçesinde Esed'e bağlı rejim güçleri ile PKK/YPG'liler arasında sınırların rejim güçleri tarafından korunması için bir toplantı yapıldığı ileri sürüldü. Yapılan toplantıda YPG'lilerin sınırı Esed güçlerine teslim etmeyi kabul ettiği ancak rejim güçleri tüm kentin kontrolünü istediği için henüz bir anlaşma yapılamadığı iddia edildi.

Kamışlı yerel medyasında yer alan haberlere göre ise kent merkezinde bir haftadır içme suyu sorunu yaşandığı bildirildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:30 Kaynak: İHA

PKK, Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel
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