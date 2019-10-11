Kamışlı'da patlama
1 saat önce
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:21 Kaynak: DHA
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel medya, Münir Habip caddesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.
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