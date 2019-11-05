Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti
Son Dakika Güncel Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

6 saat önce

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçtiSuriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti

Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKKYPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Sancaktepe belediye başkanı döğücü, londra'da uğradığı saldırıyı anlattı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]