Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti
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Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçtiSuriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:43 Kaynak: DHA
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti
Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.
Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKKYPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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