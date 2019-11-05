Kamışlı'da rejim güçleri, ypg kontrolündeki bölgeye geçti

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçtiSuriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi. Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKKYPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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