Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği
Son Dakika Güncel Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği

6 saat önce

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği, System.String[]

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.


Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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