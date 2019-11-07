Kamışlı'da rus uçağı hareketliliği gece de sürdü
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Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdüMardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gündüz saatlerinde görüntülenen Rus uçağı hareketliliği gece saatlerinde de sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gündüz saatlerinde görüntülenen Rus uçağı hareketliliği gece saatlerinde de sürdü.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanına dün gündüz saatlerinde Rus kargo uçağı hareketliği yaşandı. Kamışlı'daki havaalanında Rus uçak hareketliği dün gece saatlerinde de sürerken, bir uçağın iniş ve kalkışı Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)
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