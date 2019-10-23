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Kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

20 dakika önce

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyorSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti.

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Dün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(DHA)-

Kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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