Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor

Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor

43 dakika önce

Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyorMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor.

Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor.

Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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