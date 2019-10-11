Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor
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Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyorMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor.
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