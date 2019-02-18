Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği

Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği

5 dakika önce

Kamışlı'da tır konvoyu hareketliliğiMARDİN - ABD'ye ait olduğu düşünülen ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği tahmin edilen yardım konvoyunun Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçişi Nusaybin'den görüntülendi.

Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği, System.String[]
Kamışlı'da tır konvoyu hareketliliği

MARDİN - ABD'ye ait olduğu düşünülen ve Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği tahmin edilen yardım konvoyunun Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçişi Nusaybin'den görüntülendi.
Dün akşam saat 22.00 sıralarında Irak yönünden gelen tır konvoyu, kamışlı çevre yolundan Suriye'nin iç taraflarına doğru hareket etti. Çoğunluğu kapalı olan tır konvoyu içerisinde askeri araçları taşıyan ancak boş olan tırların da olduğu görüldü.
Tırların geçişi sırasında Kamışlı çevre yolunda uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı

ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:34:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Tır Konvoyu Hareketliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]