Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu
1 saat önce
Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vurulduMARDİN - Mardin Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'da YPG kontrol noktası vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu
MARDİN - Mardin Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'da YPG kontrol noktası vuruldu.
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