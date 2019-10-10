Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu

Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu

1 saat önce

Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vurulduMARDİN - Mardin Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'da YPG kontrol noktası vuruldu.

Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu

MARDİN - Mardin Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'da YPG kontrol noktası vuruldu.

Kamışlı'da YPG'nin kontrol noktası vuruldu

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
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