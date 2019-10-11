Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.

Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/ PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.


Suriye'nın kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunan bir çocuk parkında konuşlanan YPG/PKK'lı teröristler tarafından saat 15.30 sıralarında havan topu atışı gerçekleştirildi. Teröristlerin havan topu atışı kameraya yansıdı. - KAMIŞLI

Nusaybin, Mardin, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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