Son Dakika Haberleri: - Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
Son Dakika Güncel - Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

- Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

42 dakika önce

- Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdıKAMIŞLI - Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.

- Kamışlı'da YPG/ PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

KAMIŞLI - Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.

Suriye'nın kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunan bir çocuk parkında konuşlanan YPG/PKK'lı teröristler tarafından saat 15.30 sıralarında havan topu atışı gerçekleştirildi. Teröristlerin havan topu atışı kameraya yansıdı.

- Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı

Nusaybin, Mardin, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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