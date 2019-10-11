- Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
42 dakika önce
- Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdıKAMIŞLI - Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
- Kamışlı'da YPG/ PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
KAMIŞLI - Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.
Suriye'nın kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunan bir çocuk parkında konuşlanan YPG/PKK'lı teröristler tarafından saat 15.30 sıralarında havan topu atışı gerçekleştirildi. Teröristlerin havan topu atışı kameraya yansıdı.
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