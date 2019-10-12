Kamışlı'da YPG/PKK'lıların havan topu atışı kameraya yansıdı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinden YPG/ PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan topu atışı kameraya yansıdı.
Suriye'nın kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunan bir çocuk parkında konuşlanan YPG/PKK'lı teröristler tarafından saat 15.30 sıralarında havan topu atışı gerçekleştirildi. Teröristlerin havan topu atışı kameraya yansıdı.
(İHA)
Terör örgütü PKK/YPG Nusaybin'deki sivilleri böyle vurdu Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti