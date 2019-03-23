Kamışlı'daki Kutlamanın Yorgun Mermileri Nusaybin'e Düştü
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin'e düştü.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin'e düştü.
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'da akşam saatlerinden itibaren teröristler havai fişek ve silahlarla kutlama yaptı. Makineli tüfek seslerinin de duyulduğu kutlamalarda atılan silahlara ait bazı yorgun mermiler Nusaybin ilçesine düştü. Sakarya
Caddesi üzerinde park halinde bulunan 72 DE 872 plakalı cipin ön camına isabet eden mermi camı kırdı. Cipte kimsenin olmaması nedeniyle olası bir yaralanma veya can kaybı olmazken olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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