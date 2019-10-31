Son Dakika Haberleri: Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez abd'liler devriyede
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Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez abd'liler devriyede

6 saat önce

Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez ABD'liler devriyedeABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez ABD'liler devriyede

ABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Rus askeri polisleri, dün bu ülke bayrağının bulunduğu 2 zırhlı personel taşıyıcıyla Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rımelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde devriyedeyken görüldü. Aynı bölgede bugün de ABD askerleri görüldü. ABD askerlerini taşıyan ve aynı ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde devriye dolaşırken görüldü. Nusaybin'den görülen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez abd'liler devriyede

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:18 Kaynak: DHA
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