Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem
1 saat önce
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak, büyüdü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:10 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak, büyüdü. Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görülen alevlerin, Türkiye
'ye sıçrama ihtimaline karşı itfaiye 'alarm' konumuna geçti.
Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın batısında yer alan tarlalardaki kuru otların tutuşmasıyla başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede hasadı yapılacak buğday tarlalarına sıçrayan yangına, tarla sahipleri ve çevredekiler müdahale etti. Dumanlar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü. Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimali nedeniyle Nusaybin'de itfaiye ekiplerin, 'alarm' konumuna geçtiği belirtildi.
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