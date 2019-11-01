Son Dakika Haberleri: Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti
Son Dakika Güncel Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.

Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.

(İHA)

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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