Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti
7 saat önce
Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değiştiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.
Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.
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