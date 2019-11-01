Son Dakika Haberleri: Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti
Son Dakika Genel Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

7 saat önce

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değiştiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.

Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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