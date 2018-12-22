Son Dakika Haberleri: Kamışlı'daki Teröristlere Gönderilen İş Makineleri ve Tanker Görüntülendi

Kamışlı'daki Teröristlere Gönderilen İş Makineleri ve Tanker Görüntülendi

4 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi.

Kamışlı'daki Teröristlere Gönderilen İş Makineleri ve Tanker Görüntülendi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi.

Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Kamışlı'da, akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken görüntüledi. Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR'lar ile akaryakıt tankerleri, Kamışlı içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:34 Kaynak: DHA

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