Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve isabet etti
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve isabet etti

Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve isabet etti

1 saat önce

Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.

Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve isabet etti, System.String[]

Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.


Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Nusaybin'de boş bir eve isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak roket mermisinin isabet ettiği alanda inceleme yaptı.


Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt ve Nusaybin'den Kamışlı bölgesindeki patlama ve silah sesleri yoğun olarak duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede operasyonlarını sürdürüyor. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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