Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü

- Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve daha isabet etti

MARDİN - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Nusaybin'de boş bir eve daha isabet etti. Okulların tatil edildiği sınır hattında bulunan Şenyurt sınır hattında yoğun silah ve top sesleri yükseliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermisi saat 21.40 sularında Nusaybin'de boş bir eve isabet etti.

Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatının başlamasının ardından Nusaybin düşen 6 roket mermisinin ardından bir roket daha boş bir eve isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak roket mermisinin isabet ettiği alanda geniş güvenlik önemleri aldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt ve Nusaybin'de yoğun bir şekilde Kamışlı bölgesinde ki patlama ve silah sesleri yoğun olarak duyuluyor. Türk silahlı kuvvetleri Barışpınarı harekatı kapsamında bölgede operasyonlarını sürdürüyor.