Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü
Son Dakika 3. Sayfa Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü

Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü

1 saat önce

Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü - Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve daha isabet ettiMARDİN - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Nusaybin'de boş bir eve daha isabet etti.

Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü

- Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve daha isabet etti

MARDİN - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Nusaybin'de boş bir eve daha isabet etti. Okulların tatil edildiği sınır hattında bulunan Şenyurt sınır hattında yoğun silah ve top sesleri yükseliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermisi saat 21.40 sularında Nusaybin'de boş bir eve isabet etti.

Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatının başlamasının ardından Nusaybin düşen 6 roket mermisinin ardından bir roket daha boş bir eve isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak roket mermisinin isabet ettiği alanda geniş güvenlik önemleri aldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt ve Nusaybin'de yoğun bir şekilde Kamışlı bölgesinde ki patlama ve silah sesleri yoğun olarak duyuluyor. Türk silahlı kuvvetleri Barışpınarı harekatı kapsamında bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Şenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var
AB'nin, Türkiye'yi Barış Pınarı konusunda uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 01:06:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan atılan roket Nusaybin'e böyle düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]