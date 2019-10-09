Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan atılan roketler Nusaybin'de bir eve isabet etti
Son Dakika Güncel Kamışlı'dan atılan roketler Nusaybin'de bir eve isabet etti

Kamışlı'dan atılan roketler Nusaybin'de bir eve isabet etti

59 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermileri Nusaybin'de bir eve isabet etti.

Kamışlı'dan atılan roketler Nusaybin'de bir eve isabet etti, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermileri Nusaybin'de bir eve isabet etti.


Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Kamışlı'dan geldiği bildirilen 2 roket mermisi Suriye sınırına yakın bir evin üst katına isabet aldı. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak isabet alan siteye girişlere izin vermedi.


Patlamalar nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada faaliyet gösteren Yıldırım İlkokulu ve Yıldırım Ortaokulundaki öğrenci, öğretmen ve veliler panik yaşadı. Patlama sonrası öğrenciler okuldan çıkarak evlerine gitti.


Öte yanda Kamışlı'dan atılan roketlerin Nusaybin'de bir eve isabet etmesi sonucu sınırdaki birliklerden karşılık verildi. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:29 Kaynak: İHA
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