Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan Geçen Tır Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

Kamışlı'dan Geçen Tır Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

1 saat önce

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği ileri sürülen yaklaşık 300 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Kamışlı'dan Geçen Tır Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi, System.String[]
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği ileri sürülen yaklaşık 300 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Irak üzerinden gelen tır konvoyu, Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesi çevre yolundan hareketlerine devam etti. ABD'ye ait olduğu ileri sürülen konvoydaki tırların büyük bölümü kapalı olduğu gözlenirken bazı tırların üzerinde iş makineleri, pikap olduğu görüldü.

Yaklaşık bir saat boyunca Kamışlı çevre yolunu kullanarak geçiş yapan tır konvoyu Suriye'nin iç kesimlerine doğru yola devam etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Mardin, Irak, Nusaybin, Güncel
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