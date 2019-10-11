Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı - İkinci saldırı
Son Dakika Güncel Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı - İkinci saldırı

Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı - İkinci saldırı

2 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/ PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı - İkinci saldırı

Anadolu Ajansı, Nusaybin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:15 Kaynak: AA
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