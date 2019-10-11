Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı (5)
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:41 Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/ PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. (5)
Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana art arda ateş açıldı Son dakika: Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı Kayseri belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı