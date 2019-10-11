Son Dakika Haberleri: Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı (5)
Son Dakika Güncel Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı (5)

Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı (5)

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/ PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. (5)

Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı (5)

Anadolu Ajansı, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:41 Kaynak: AA
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