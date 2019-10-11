Son Dakika Haberleri: Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı
Son Dakika Dünya Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı

Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı

1 saat önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Kamışlı kentinin önde gelenlerinin, sivillerin güvenliği için PYD'nin şehri terk etmeleri için bir bildiri yayımladığını duyurdu.

Kamışlı ileri gelenlerinden pyd militanlarına 'terk edin' çağrısı, System.String[]

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Kamışlı kentinin önde gelenlerinin, sivillerin güvenliği için PYD'nin şehri terk etmeleri için bir bildiri yayımladığını duyurdu.

SMDK, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinin önde gelenleri tarafından yayımlanan bildiride, PYD terör örgütü militanlarına kent merkezini boşaltma ve Türkiye topraklarına roket fırlatmaya son verme çağrısının yapıldığı belirtildi. Ayrıca bildiride, Kamışlı sakinlerinin kentten göç etmeye başladığına ve civardaki köylerde bulunan okullara sığındığına da değinildi.


Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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