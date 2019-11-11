Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi
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Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi -Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi
-Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.
Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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