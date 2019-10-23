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Kamışlı neden Soçi mutabakatının dışında tutuldu?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de Salı günü yapılan zirvede iki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. Kamışlı ise mutabakat dışında kaldı.

Kamışlı neden Soçi mutabakatının dışında tutuldu?, System.String[]

Ankara Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için mücadele ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de salı günü yapılan zirvede iki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. Mutabakatın 5. maddesindeki Kamışlı detayı dikkat çekti.


5. maddeye göre 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecek. Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması öngörülüyor. Maddenin devamında "Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır." deniliyor.

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Suriye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:13 
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