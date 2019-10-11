Son Dakika Haberleri: Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi
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Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

41 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı'daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Türkiye'yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı'daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.

Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Essed rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.

Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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