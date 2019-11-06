Son Dakika Haberleri: Kamışlı'ya inen rus uçağı nusaybin'den görüntülendi
Son Dakika Güncel Kamışlı'ya inen rus uçağı nusaybin'den görüntülendi

Kamışlı'ya inen rus uçağı nusaybin'den görüntülendi

7 saat önce

Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında, Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı. Uçağın iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

Kamışlı'ya inen rus uçağı nusaybin'den görüntülendi

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:15 Kaynak: DHA
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