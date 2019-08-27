Son Dakika Haberleri: Kamıştan gemi Çanakkale'de
Son Dakika Güncel Haber

Kamıştan gemi Çanakkale'de

1 saat önce

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in dünyanın en eski ticaret gemilerinden ilhamla kamıştan tasarladığı "ABORA IV" gemisi Çanakkale'ye geldi.

Kamıştan gemi Çanakkale'de, System.String[]

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz'in dünyanın en eski ticaret gemilerinden ilhamla kamıştan tasarladığı "ABORA IV" gemisi Çanakkale'ye geldi. Çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 12 kişilik mürettebatıyla 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Bulgaristan'ın Varna şehrinden yola çıkan, Mısır'ın İskenderiye şehrine kadar giderek antik dönemde Mısırlıların deniz ticaret yolunu canlandırmayı hedefleyen ABORA IV adlı kamış gemi, bugün Çanakkale'ye geldi. Vatandaşlar, kamıştan geminin iskeleye yaklaşma anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Alman Arkeolog Dr. Görlitz ve ekibini Çanakkale İskelesinde karşılayanlar arasında Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da vardı.

"BİZ BUNU BARIŞ İÇİN VE DÜNYA İÇİN YAPIYORUZ" Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Dr. Görlitz, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün Türk yetkililerine çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan Çanakkale Boğazı'na kadar bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Biz bunu yalnızca kendimiz için yapmıyoruz, başkaları için yapıyoruz. Barış için ve dünya için yapıyoruz. Troya da zaten doğuyu, batıyı, her şeyi birleştiren bir nokta. Özellikle Çanakkale Boğazı'na girerken deniz trafiği de bizi çok zorladı. Bu gemi yaklaşık 6 bin yıl öncesinin teknolojisini gösteriyor. İyi bir manevra ile boğaza girdik. Bu da çok zor sularda bile bunun mümkün olduğunu bize gösteriyor" şeklinde konuştu. İskeledeki karşılama töreni sonrası Dr. Görlitz ve ekibi, Troya müzesini ve bölgeyi gezmek üzere Troya Örenyeri'ne doğru harekete geçti.

(İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkolün etkisiyle denize düştü, kurtarılınca yine alkol istedi
Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı Son dakika: Türkiye ve Rusya SU-35 konusunda ortak çalışma yürütebilir Son dakika: Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 18:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamıştan gemi Çanakkale'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]