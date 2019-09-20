Son Dakika Haberleri: Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor
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Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.

İlçede 22 yıldır kamıştan müzik aleti yapan Özer, "düzele" ismi verilen üflemeli çalgıyla düğün ve etkinliklere renk katıyor.

Yaptığı enstrümanla geçimini sağladığını belirten Özel, "Eğlencenin olduğu her yerde çalıyorum. Bunu çalarak var olan bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Çalgıyı kamıştan yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum. İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde kurslar açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor

Recep Özer, Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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