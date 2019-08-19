Kamıştaş Mahallesi yeni yerine taşınacak

İstanbul-Malatya Kamiştaş Mahallesi Derneği tarafından istişare toplantısına yapıldı.

İstanbul-Malatya Kamiştaş Mahallesi Derneği tarafından istişare toplantısına yapıldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in katıldığı toplantıda, Kamıştaş Mahallesi'nin taşınacağı yeni yerleşke istişare edildi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul Malatya Kamıştaş Mahallesi Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yanı sıra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, İstanbul Malatya Kamıştaş Mahallesi Derneği Başkanı Mehmet Gencer, Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven ve davetliler katıldı. Burada ilk olarak konuşan İstanbul Malatya Kamıştaş Mahallesi Derneği Başkanı Mehmet Gencer, Kamıştaş Mahallesi'nin yeni yerine taşınması için hazırlanan proje ile Kamıştaşlıların İstanbul'a göçünün engellendiğini belirterek, "Gerçekten biz bu projeyi burada yapmak, köyümüzün insanlarını İstanbul'a taşınmasını önlemektir. Köyün insanlarının hepsi İstanbul'a taşındı. Köyümüz harabe durumda. Bu projeyi üyelerimiz ile bir araya geldik ve vekilimiz ve belediye başkanımız ile istişare etmekteyiz" dedi.



Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven ise, "Projemizde köyümüzdeki sorunlarımız dile getirmek üzere toplandık. Başkanımızdan ve vekilimizden köyümüz ile ilgili sorunlarımızı dile getirdik. ve köyümüz ile ilgili tüm sorunlarımızı halletmektedirler. Açılışımıza inşallah katılacaklardır" diye konuştu.



AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, Kamıştaş Mahallesinin sorunlarının AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın girişimleri sonucu çözüldüğünü belirterek, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ise, "Vekilimizin katkıları ile Kamıştaş Mahallemizde yeni yerleşim yeri olarak planladığımız 145 dönümlük, 90 parselden oluşan alanda yeni yerleşim alanı oluşturacağız. Sorunlarımızı aştık. Şu anda belli bir aşamaya getirdik. En yakın zamanda iskan durumunu tamamlayıp, konutların yapımı için gerekli uygulamayı başlatacağız" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, Kamıştaş Mahallesinin coğrafi konumuna dikkat çekerek, "Kamıştaş mahallemiz coğrafi olarak, yerleşke olarak dağlık alan. Orada insanların ikamet etme koşulları, kışın orada ulaşım problemleri olması hasebiyle gerek muhtarlarımızın, gerek dernek başkanımızın girişimleri sonucunda köyün aşağıya, ulaşabilir, yaşanabilir mekana taşınması, yerleşkenin orada sağlanması adına talepleri olmuştur. İstanbul seçimlerinden Genel Başkan Yardımcımız ile birlikte Kamıştaş Derneğimizi ziyaret ettiğimizde, bu sorunu gündeme getirdikler. Genel Başkan Yardımcımızda orada gerekli kişiler ile, kuruluşlar ile, bakanlıklar ile, gerekli girişimleri yaparak, sorunun çözülmesi adına bir girişimleri olmuştu. ve bu sorunun çözmüş vaziyetteyiz. Bugünde tekrar bir ataya gelerek yol güzergahımızı ve atılabilecek adımların neler olabileceğini istişare ediyoruz. AK Parti ile gerçekten Türkiye gelişti ve değişti. Bizlerde gerek belediyeler olsun, gerek merkezi hükümet olsun, Malatya'mızı daha güzel yerlere taşımak için gayret ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu

AK Partili 2 milletvekili, İzmir-Manisa yolunda kaza geçirdi!

Benzin ve motorine zam geldi

17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor