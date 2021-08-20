Üye Girişi
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü - Son Dakika

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü

20.08.2021 10:15

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hurdaya dönen araçlar, kamp alanı olarak kullanılan alanda toplanıyor.

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hurdaya dönen araçlar, kamp alanı olarak kullanılan alanda toplanıyor. Enkazdan onlarca aracın çıkarılıp getirildiği alan ise adeta araç mezarlığını andırdı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kastamonu'nun birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen selde zarar gören araçlar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriliyor. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'nın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor. Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor. Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise, hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının hurdaya çıkan araçlarla dolmasının ardından İnebolu ilçesinde de boş bir alanda yeni bir alan belirlendi. Selde zarar gören araçlar, bu alana çekilmeye devam ediyor.

"Bundan sonra daha tedbirli olacağız"

Kayınvalidesine ait aracın selde kaybolduğunu ve onu aradığını söyleyen Can Tutcan, "Gördünüz üzere araçların hali perişan. Bunlar daha bir kısmı. Buradaki araçlar kadar olanı kayıp, büyük kısmı da İnebolu ilçemize çekiliyor. İlçede selden zarar gören araçları yüzde 90'ı kayıp. Yüzde 10 civarında bir araç kaldı. Keşke bütün araçlar gitseydi de o kayıplar olmasaydı. Bir sürü can kaybımız var. Onun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ama yine de gelip buraya bakıyoruz aracımıza. Elimizden bir şey gelmiyor, yapacak bir şeyimiz yok. Sağ olsun devletimiz ilk andan itibaren bizlere çok destek oldu. Yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile valimiz olsun, belediye başkanımız olsun, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. İnşallah bu süreçten sonrada bizleri yalnız bırakmazlar. Çünkü bizdeki psikoloji şu. Bundan sonra ne olacak, bundan sonra bizi yalnız bırakacaklar mı? İnsanların endişesi bu. Sayın Bakanımız her seferinde burası ayağa kalkana kadar burada kalacağını söylüyor. İnşallah öyle olacak, inanıyorum. İnşallah el birliği ile ilçemizi yine eski günlerine, daha güzel günlerine getireceğiz. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama inşallah yeni günler için, gelecek nesillerimiz için güzel bir ilçe bırakacağız. Daha tedbirli olacağız" dedi.

"Çalıştığım okulum yıkılacak"

Bozkurt'ta ikamet ettiğini söyleyen Tuncay Dıvar ise, "Buraya akrabamın arabasına bakmaya geldik. Ama bulamadık maalesef. Belki İnebolu'da olabilir, bilmiyorum belki de kayıp. Başımıza böyle bir felaket geldi. Ben, Bozkurt Ortaokulu'nda çalışıyorum. Okulumuzun da ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı alındı. Okulumuzda yıkılacak. Başımıza böyle bir felaket geldi. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı 10:09 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var 09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? 09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Taliban'ın 08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler
Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu

Son Dakika Haberleri
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
10:08 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:42 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler
İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı         
10:50
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 10:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement